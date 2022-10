Ora è ufficiale: la Triestina ha ingaggiato il nuovo tecnico Pavanel

Lo avevamo anticipato adesso è arrivata anche l’ufficialità. La Triestina, infatti, comunica che Massimo Pavanel sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Il nome che già nella giornata di ieri era in bella evidenza nella lista del club. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con scadenza nel 2024. Tante le esperienze da allenatore, come quelle con San Marco, Monfalcone e Pordenone. Dopo le parentesi nelle giovanili dell’Hellas Verona e con l’Arezzo in Lega Pro, in seguito lo stesso sposa il progetto Triestina portandola vicinissima a quella che sarebbe stata una storica promozione in Serie B, perdendo la finale play-off contro il Pisa.

Foto: twitter Arezzo