L’indiscrezione: Triestina, conferme su Pavanel. La tempistica

La Triestina sta per scegliere il nuovo allenatore dopo l’esonero di Bonatti e un avvio di stagione non in linea con le ambizioni. Sono stati fatti tanti nomi per la panchina, confermiamo quello di Massimo Pavanel già segnalato nella tarda mattinata e in ascesa, anche se ci sono stati contatti con Torrente e Modesto, più defilato Maddaloni. La decisione definitiva sarà del presidente che sta per rientrare da un viaggio di lavoro.

Foto: logo Triestina