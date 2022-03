Ufficiale: la FIFA rinvia Scozia-Ucraina. Polonia in finale nel gruppo B

Dopo le anticipazioni della mattinata, la FIFA ha reso note le sue decisioni per quel che riguarda le gare di qualificazione a Qatar 2022 in cui sarebbero state impegnate Ucraina e Russia. È stato stabilito il rinvio a giugno della sfida tra Scozia e Ucraina, in programma il 24 marzo e la vittoria a tavolino della Polonia contro la Russia. Lewandowski e compagni, quindi, andranno direttamente in finale. Di seguito il comunicato: “Oggi, l’Ufficio di presidenza del Comitato Organizzatore FIFA ha preso decisioni chiave in relazione alle partite europee degli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, dopo aver consultato la UEFA e le federazioni affiliate alla FIFA partecipanti.

i) Rinvio di Scozia-Ucraina nel percorso A.

Il 3 marzo 2022, la Federcalcio ucraina ha scritto alla FIFA chiedendo che le sue partite di qualificazione fossero riprogrammate a causa dell’impossibilità di organizzare sia il viaggio che l’allenamento di una squadra nelle circostanze attuali.

Dopo aver consultato la UEFA e le quattro federazioni affiliate al Percorso A degli spareggi di qualificazione europea, è stato deciso all’unanimità, in spirito di solidarietà, di accettare questa richiesta. La partita tra Scozia e Ucraina, inizialmente prevista per il 24 marzo 2022, sarà ora posticipata alla finestra di giugno e, di conseguenza, anche la partita tra le vincitrici di Scozia- Ucraina e Galles- Austria sarà posticipata nella stessa finestra .

È stato inoltre concordato che la partita tra Galles e Austria rimarrà come programmata il 24 marzo 2022, per la necessità di limitare l’interruzione alle partite ufficiali già programmate per la finestra di giugno in quello che è un calendario già congestionato.

Le parti interessate stanno valutando partite alternative per le squadre interessate nella finestra di marzo. Allo stesso modo, i dettagli delle partite riprogrammate saranno annunciati a tempo debito e la finestra del calendario delle partite internazionali di giugno sarà adattata secondo necessità per le squadre interessate una volta che questi dettagli saranno stati definiti.

ii) Polonia accede alla finale del Percorso B

Inoltre, in seguito alla decisione del 28 febbraio 2022 presa insieme al Comitato Esecutivo UEFA di sospendere tutte le squadre russe dalla partecipazione alle competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso, l’Ufficio di presidenza del Comitato Organizzatore FIFA ha deciso che la Polonia riceverà un pass diretto per la finale del Percorso B in programma il 29 marzo 2022, nella quale affronteranno le vincitrici del match tra Svezia e Repubblica Ceca”.

Foto: Twitter FIFA