La FIFA rinvia lo spareggio mondiale fra Scozia e Ucraina

La sfida fra Scozia e Ucraina, valevole per la semifinale dei playoff per accedere al prossimo mondiale in Qatar, sarà rinviata: una decisione quasi inevitabile, quella assunta dalla FIFA, visto il dramma che sta vivendo il paese dell’est Europa, alle prese con una guerra scoppiata a seguito dell’invasione russa che con il passare dei giorni diventa sempre più cruenta, arrivando a coinvolgere anche i civili.

La partita avrebbe dovuto giocarsi il prossimo 24 marzo all’Hampden Park di Glasgow, ma la federazione ucraina ha chiesto che questa sia rinviata, una decisione che sarebbe stata accolta dalle istituzioni calcistiche. Come conseguenza, va verso il posticipo anche l’altra gara del raggruppamento playoff, quella fra Galles e Austria. Con ogni probabilità, gli incontri dovrebbero essere disputati a giugno.

Foto: Twitter Euro 2020