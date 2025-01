Ufficiale: Khusanov è un nuovo giocatore del Manchester City

Ne avevamo parlato in un articolo di qualche giorno fa, ora è ufficiale: il difensore uzbeko Abdukodir Khusanov è un nuovo giocatore del Manchester City. Arrivato nell’estate del 2023 al Lens per soli 100.000 euro dall’Energetik Minsk (Bielorussia), il centrale è stato ceduto ai Citizens per 50 milioni di euro. Dopo 15 presenze in tutte le competizioni lo scorso anno, il classe 2004 non si è mosso dalla formazione titolare dalla 3a giornata di questa stagione, imponendosi come uno dei difensori più importanti della Ligue 1. Qui di seguito il comunicato.

“Il difensore della nazionale uzbeka si unirà alla squadra di Pep Guardiola per la seconda parte della stagione 2024/25, con il suo contratto che lo terrà legato al Club fino all’estate del 2029. Khusanov è arrivato al club francese del Lens dal club bielorusso Energetik-BGU nell’estate del 2023 e si è affermato come uno dei giovani difensori più promettenti della Ligue 1. A soli 20 anni, il difensore centrale ha già collezionato 18 presenze con la nazionale e ha aiutato l’Uzbekistan a partire alla grande nella sfida per la qualificazione alla sua prima Coppa del Mondo, nel 2026. Ed è entusiasta dell’opportunità di diventare il primo nazionale uzbeko a giocare in Premier League dopo il suo trasferimento all’Etihad Stadium”.

Le parole del giocatore:

“Sono davvero felice di unirmi al Manchester City, un club che seguo con piacere da molto tempo. Questa squadra è composta dai migliori giocatori del mondo e non vedo l’ora di incontrarli e giocare al loro fianco. E naturalmente Pep Guardiola è uno dei più grandi allenatori di sempre e non vedo l’ora di imparare da lui e migliorare ancora di più il mio gioco. Per me e la mia famiglia è un momento di grande orgoglio entrare a far parte di un grande club come il Manchester City e sono più che pronto per questa sfida”.

Foto: Instagram Manchester City