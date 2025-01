Manchester City, vicinissimo l’accordo col Lens per Khusanov

Il centrale difensivo classe 2004 Abukodir Khusanov si è reso protagonista di una crescita senza eguali. Arrivato al Lens per 100.000 euro nell’estate del 2023, è stato promosso titolare la scorsa estate sotto l’egida di Will Still. Da quel momento, l’uzbeko si è imposto con personalità, attirando l’attenzione di tutt’Europa. In autunno il club francese ha deciso di tastare il mercato per una possibile partenza del giocatore, trovando risposte incoraggianti da vari top club. Ma a convincere maggiormente la dirigenza del Lens sarebbe stato il Manchester City, che già la scorsa settimana ha avuto un incontro con i dirigenti del Lens, in cui era presente anche il padre del giocatore e l’ agente Khasbiullin Gairat. Secondo quanto raccontato da Foot Mercato l’incontro è stato proficuo, e in queste ore il City avrebbe offerto circa 50 milioni di euro per il cartellino del centrale, cifra accolta positivamente dal club. Le prossime ore potrebbero essere cruciali per la definizione dell’accordo.

Foto: Instagram Khusanov