Jorginho è un nuovo calciatore dell’Arsenal. Il centrocampista italo-brasiliano arriva a titolo definitivo dal Chelsea, come già avevamo anticipato nel corso della giornata. Il trentunenne, classe ’91, resterà nella città di Londra dopo aver vestito per quattro anni e mezzo i colori dei Blues. L’annuncio social.

Welcome to The Arsenal, Jorginho 👊 pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ

— Arsenal (@Arsenal) January 31, 2023