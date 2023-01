Arsenal, è fatta per Jorginho: 15 milioni al Chelsea. Contratto fino al 2024 (con opzione) per il centrocampista

Jorginho si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Arsenal. Ve ne avevamo già parlato questa mattina, i Gunners avevano sondato la pista già nella giornata di ieri e oggi hanno affondato il colpo. Il centrocampista, dunque, dunque, maglia ma non città. Trasferimento sulla base di 15 milioni di euro. Per il 31enne contratto fino al 2024 con opzione del club per un’ulteriore stagione. Vedremo se, adesso, i Blues affonderanno il colpo per Enzo Fernandez.

Foto: Twitter Chelsea