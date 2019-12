Ufficiale: il Trapani esonera Baldini. Squadra affidata a Scurto

Francesco Baldini non è più l’allenatore del Trapani. A comunicarlo è stato il club siciliano, attraverso una nota ufficiale: “Il Trapani Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Francesco Baldini. Al Mister vanno i ringraziamenti della Società per l’impegno e la professionalità profusi e viene rivolto l’augurio delle migliori fortune personali e professionali. La squadra al momento è affidata a mister Giuseppe Scurto, attuale allenatore della formazione Primavera“. Il Trapani, sconfitto ieri sera per 3 a 1 dal Pisa, è attualmente penultimo in Serie B, con appena 13 punti conquistati in 16 partite.