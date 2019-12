Serie B: doppio Moscardelli-Pinato e il Pisa sbanca Trapani

Si conclude la sedicesima giornata di Serie B e il Pisa sbanca Trapani per 1-3. Apre le marcature Pinato e Moscardelli raddoppia, ma poco prima dell’intervallo Pettinari accorcia le distanze. Nella ripresa ancora Moscardelli firma la doppietta personale e cala il tris. I siciliani restano in penultima posizione, i toscani salgono a quota 23 in zona palyoff.

Venerdì 13 dicembre

21:00 Chievo-Juve Stabia 2-3 (Rigione, Pucciarelli – Addae, Forte 2)

Sabato 14 dicembre

15:00 Ascoli-Cittadella 1-0 (Scamacca)

15:00 Entella-Empoli 2-0 (Morra, De Luca)

15:00 Frosinone-Pescara 2-0 (Maiello, Dionisi)

15:00 Venezia-Spezia 0-0

18:00 Livorno-Benevento 0-2 (Kragl, Leitizia)

Domenica 15 dicembre

15:00 Cosenza-Pordenone 1-2 (Lazaar – Strizzolo 2)

15:00 Cremonese-Perugia 2-1 (Claiton, Piccolo – Iemmello)

21:00 Salernitana-Crotone 3-2 (Jallow, Gondo 2 – Golemic, Gigliotti)

Lunedì 16 dicembre

21:00 Trapani-Pisa 1-3 (Pettinari – Moscardelli 2, Pinato)

CLASSIFICA: Benevento 37; Pordenone 28; Frosinone 26; Entella, Cittadella 25; Ascoli, Chievo 24; Perugia 23; Crotone, Salernitana 22; Empoli, Pescara 21; Pisa, Spezia, Cremonese 20; Venezia 19; Juve Stabia 17; Cosenza 14; Trapani 13; Livorno 11.

Foto: Serie B Twitter