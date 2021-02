Ufficiale: il Marsiglia accetta la dimissioni di Villas-Boas e annuncia sanzioni al tecnico

L’Olimpique Marsiglia, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato che ha accettato le dimissioni di Andrè Villas-Boas.

Questa mattina il manager portoghese, in conferenza stampa, aveva rassegnato le sue dimissioni che sono state accettate dall’OM proprio in questi minuti. “Si tratta di una decisione inevitabile, le sue parole che hanno danneggiato gravemente chi difende quotidianamente l’OM. I commenti fatti oggi in conferenza stampa a proposito di Pablo Longoria sono inaccettabili”.

L’OM nel suo comunicato annuncia anche possibili provvedimenti disciplinari: “Eventuali sanzioni nei confronti di Villas-Boas verranno decise al termine di un provvedimento disciplinare”.

Foto: Daily Star