Colpo di scena Villas-Boas: “Mi dimetto. In disaccordo con la politica del club. Non volevo Ntcham”

André Villas-Boas non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia. Lo ha annunciato lo stesso manager portoghese in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lens fra lo stupore generale: “Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d’accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dall’OM. Non voglio i soldi. Ntcham, per esempio, è un giocatore a cui avevo detto di no. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie”.

Foto:Daily Star