Ora è anche ufficiale: il Brescia esonera Bisoli e richiama Maran

Un cambio di panchina che era nell’aria già da qualche giorno, come vi avevamo anticipato. Il Brescia, infatti, dopo l’ultima partita persa contro il Catanzaro per 2-3, ha deciso di esonerare Pierpaolo Bisoli e di richiamare al suo posto Rolando Maran. Questo il comunicato diramato dal club: “Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra il sig, Pierpaolo Bisoli, al quale rivolgiamo i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto con grande impegno e professionalità. Contestualmente si comunica che l’incarico viene assegnato al sig. Rolando Maran, il quale dirigerà l’allenamento nel pomeriggio”.

FOTO: Instagram Brescia