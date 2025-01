L’indiscrezione: Bisoli-Brescia, la fiducia è finita (da ieri)

Pierpaolo Bisoli non gode più della fiducia di Cellino a Brescia. Malgrado il suo arrivo da poche settimane, vale quanto vi abbiamo anticipato ieri con un tweet pochi minuti dopo la sconfitta interna contro il Catanzaro. Bisoli rischia l’esonero, ma dobbiamo aspettare la decisione definitiva di Cellino che non lo apprezza più. In caso di svolta, possibile il ritorno di Maran sulla panchina del Brescia.

Foto: Instagram personale