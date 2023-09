Ufficiale: Grosso nuovo allenatore del Lione

Come annunciato attraverso una nota ufficiale del Lione, Fabio Grosso è il nuovo allenatore del club. Come spiegato ieri in serata, alla fine Grosso ha superato Gattuso nella corsa alla panchina. Di seguito il comunicato dei francesi: “Fabio Grosso, il primo giocatore italiano a vestire la maglia dell’OL tra il 2007 e il 2009, aggiunge una nuova pagina alla sua storia personale con il club diventando il primo allenatore italiano dell’Olympique Lyonnais. L’Olympique Lyonnais è molto lieta di dare il bentornato a Fabio Grosso, con il quale il club ha sempre mantenuto ottimi rapporti sin dalla sua partenza nel 2009 e ha grande fiducia nelle sue capacità di mobilitare la squadra professionistica. In attesa di definire la costituzione del suo staff e poi assumere ufficialmente l’incarico di allenatore, Fabio Grosso sarà presente domenica sera al match contro il Le Havre al Groupama Stadium, prima di essere presentato alla stampa lunedì 18 settembre“.

Foto: Twitter frosinone