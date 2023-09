Grosso-Lione: nessuna sorpresa. Il sorpasso è di due giorni fa

Dopo aver conquistato la promozione in Serie A col Frosinone, la carriera di Fabio Grosso continuerà in Francia, sulla panchina dell’Olympique Lione. Come già noto due giorni fa , il tecnico italiano aveva sorpassato Gennaro Gattuso ed era in pole per la panchina del club francese dopo l’addio di Laurent Blanc. Dopo 14 anni Fabio Grosso farà ritorno a Lione, ma questa volta nelle vesti da allenatore. Firmerà un biennale.

Foto: Twitter Frosinone