Ufficiale: Emerson Palmieri al West Ham

Emerson Palmieri lascia il Chelsea a titolo definitivo, ma non la città di Londra. L’esterno italo-brasiliano è un nuovo giocatore del West Ham. Ha firmato un contratto di 4 anni, con opzione per un ulteriore anno.

Vi avevamo raccontato come il giocatore non intendesse più attendere la Lazio, e che il West Ham era ormai allo sprint finale.

Questo il tweet del club londinese:

Foto: sito West Ham