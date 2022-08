Emerson Palmieri non aspetta più: il West Ham allo sprint finale

Emerson Palmieri è un profilo che piace molto a Maurizio Sarri, da sempre. Ma la situazione era chiara, chiarissima: soltanto se ci fossero state determinate condizioni, la Lazio avrebbe preso in considerazione il profilo. Sarri ha quattro terzini, un esubero importante (Acerbi, discorso avviato con l’Inter) e non la necessità di dover intervenire in quel ruolo. Il famoso terzino sinistro sarebbe stata un’eventuale opportunità negli ultimi giorni di mercato, dopo aver sistemato la pratica Acerbi e ha determinate condizioni (in prestito con diritto di riscatto). Ma c’era anche una frase in bella evidenza, ovvero “soltanto se Emerson Palmieri avesse aspettato gli ultimi giorni, con tutti i rischi del caso”. Evidentemente non ne ha voglia, è giusto così, e il Chelsea ha interesse a fare cassa. Oltretutto il West Ham è pronto a investire in doppia cifra sul cartellino, a conferma del fatto che non fossero vere le voci di uno scarso gradimento del diretto interessato verso quella destinazione. Emerson Palmieri ha voglia di giocare e non di aspettare, il West Ham allo sprint finale per definire gli ultimi dettagli.

Foto: twitter Chelsea