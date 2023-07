Ufficiale: dopo Winks il Leicester mette sotto contratto anche Coady dal Wolverhampton

Giornata di importanti comunicati per il Leicester, dopo quello su Harry Winks, un importante passato al Tottenham e l’ultimo anno in prestito alla Sampdoria, arriva anche la firma di Conor Coady dai Wolverhampton Wanderers. Come annunciano le stesse Foxes in un comunicato sui loro canali: “Il Leicester City Football Club è lieto di confermare la firma definitiva del difensore centrale Conor Coady dal Wolverhampton Wanderers, previa approvazione della lega. Il difensore 30enne, che ha giocato 10 volte per l’Inghilterra a livello internazionale, si unisce ai Foxes con un contratto fino all’estate del 2026 per una cifra non rivelata e aggiunge una notevole esperienza ai ranghi difensivi del club. Coady ha trascorso la stagione 2022/23 in prestito all’Everton, presentando 25 presenze durante il suo prestito nel Merseyside, e ha collezionato oltre 300 presenze con i Wolves”. Il giocatore ha dichiarato parlando con LCFC TV: “Sono assolutamente al settimo cielo. Non vedevo l’ora di scendere qui, ovviamente per vedere tutti e far firmare e inscatolare tutto. Ora sono qui, sono enormemente eccitato. Sono stato enormemente eccitato per tutta l’estate ad essere onesto ed è qualcosa che volevo disperatamente fare. Ho giocato contro il Club numerose volte ed è così difficile giocare contro il Leicester City. Questo è qualcosa che dobbiamo portare avanti nella stagione. Questo posto è incredibile, penso sia il miglior campo di allenamento che abbia mai visto in vita mia. Ha assolutamente tutto, quindi non ci sono scuse per andare avanti nella nuova stagione. Conoscendo anche alcuni dei ragazzi qui e come parlano del Football Club, e guardando il Leicester City nel suo insieme, è un posto così eccitante dove stare. Sono estremamente entusiasta di unirmi al progetto, quindi non è stata una decisione difficile. Non appena ho saputo dell’interesse, era qualcosa che volevo perseguire. Non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Sito Leicester City