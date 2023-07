Ufficiale: il Leicester acquista Winks dal Tottenham

Il Leicester City Football Club ha confermato il trasferimento del centrocampista Harry Winks dal Tottenham Hotspur. Lo ha messo sotto firma con un contratto triennale. L’annuncio sui canali delle Foxes. Il centrocampista 25nne, aveva giocato tutta la sua carriera per gli Spurs, dal 2016 al 2022, prima di accettare un prestito alla Sampdoria nel 2022-23 per rimettersi in forma dopo una serie di infortuni. Questo il comunicato del Leicester: “Il Leicester City Football Club è lieto di confermare il trasferimento del centrocampista Harry Winks dal Tottenham Hotspur con un contratto triennale, soggetto all’approvazione dell’EFL. Il 27enne, prodotto delle giovanili del Tottenham, ha trascorso la stagione 2022/ 23 anni in prestito alla Sampdoria, ha giocato 20 volte in Serie A e ha collezionato 10 presenze con l’Inghilterra. In totale, il centrocampista ha collezionato più di 200 presenze con il Tottenham dal suo debutto nel 2016 e aggiunge forza, esperienza e qualità importanti al centrocampo del club in vista della nuova stagione 2023/24″. Winks, parlando con LCFC TV, ha dichiarato: “Sono felicissimo. Sono davvero entusiasta per la sfida che mi aspetta. È un club fantastico con una grande storia e le strutture sono incredibili. Sono così felice di essere qui e pronto per andare avanti. Non vedo l’ora di iniziare, di avere una pre-stagione completa con la squadra e di venire qui presto per prepararmi per le partite in arrivo. Saranno alcune settimane importanti per preparare tutti e per mettermi in forma. Non vedo l’ora di affrontare una nuova sfida e di mettermi alla prova. Venire in un club come il Leicester è l’occasione perfetta per farlo”.

Foto: Sito Leicester