Ufficiale: Darmian rinnova con l’Inter

Matteo Darmian ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con l’Inter, la nuova scadenza è fissata per il 30 giugno 2024. Confermate le notizie circolate nei giorni scorsi, la carriera del trentatreenne proseguirà in nerazzurro. Il comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024”.

Foto: Twitter ufficiale Inter