Il rinnovo di contratto era nell’aria, adesso sono stati raggiunti tutti gli accordi, ribaditi alle 20,40 da Gazzetta.it. Matteo Darmian si lega all’Inter fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’altra stagione. L’intesa di massima era stato raggiunta diverse settimane fa, Darmian guadagnerà 500-600 mila euro in meno rispetto ai 3,2 milioni attuali a stagione.

Foto: twitter Inter