Ufficiale: Danilo lascia la Juventus

Danilo dice addio alla Juventus. È ufficiale infatti la risoluzione del contratto del brasiliano classe 1991, che nelle prossime ore si unirà con un contratto biennale più opzione al Flamengo, come raccontato ieri. Questo il comunicato della Juve.

“Danilo Luiz da Silva e la Juventus si salutano: le strade del difensore brasiliano e della società bianconera si dividono dopo cinque anni e mezzo trascorsi insieme. È ufficiale la risoluzione consensuale. 213 presenze impreziosite da nove reti, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e due Coppe Italia – l’ultima alzata da capitano a Roma lo scorso maggio. Danilo è sempre stato un esempio di professionalità e di impegno, dal suo esordio con gol contro il Napoli il 31 agosto 2019, fino all’ultima gara giocata in bianconero, contro il Venezia, il 14 dicembre 2024. Un campione a cui non possiamo che augurare il meglio: grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro!”.

Foto: Instagram Juve