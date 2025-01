Danilo presto libero per il Flamengo

La Juventus aveva deciso di liberare Danilo dopo l’impegno di ieri a Napoli. Esattamente ciò che farà nelle prossime ore, in modo da permettere al difensore di tornare in Brasile. Danilo ha scelto il Flamengo, firmerà un contratto biennale con opzione. Una scelta maturata negli ultimi giorni, malgrado fosse stato mandato con certezza a Napoli. In realtà il club di De Laurentiis lo ha atteso, avrebbe voluto rispettare l’impegno, ma l’ormai ex capitano della Juve ha preferito chiudere con il calcio europeo, il Flamengo lo aspetta.

FOTO: Instagram Danilo