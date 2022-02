Ufficiale, Carrascal lascia il River Plate: è fatta con il Cska Mosca

Nel mercato di gennaio la Samp aveva provato a capire che margini ci fossero per portarlo in Europa, fermandosi poi di fronte ai costi dell’operazione, così Carrascal è rimasto al River Plate in attesa di ulteriori sviluppi. Fino ad oggi, quando il Cska Mosca ha ufficializzato di averlo prelevato con la formula del prestito oneroso e opzione di acquisto. Per Carrascal si tratta della terza avventura europea dopo quelle poco felici all’Atletico Siviglia e al Karpaty Lyiv.

Foto: Twitter River Plate