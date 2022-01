Il retroscena: Carrascal-Samp, tentativi difficili

Jorge Andres Carrascal vorrebbe fare da tempo un’esperienza in Europa, particolarmente in Serie A. Ormai ha quasi 24 anni, il talento non si discute, negli ultimi 30 metri può fare la differenza, la valutazione sta scendendo e il River lo libererebbe anche a determinate condizioni. In Italia ci ha pensato, anche negli ultimi giorni, la Samp ma sono stati tentativi respinti. Almeno per ora non ci sono i margini per avviare e provare a definire una trattativa, diventa complicato pensare che gli scenari possano cambiare a pochi giorni dallo stop del mercato invernale.

FOTO: Instagram Carrascal