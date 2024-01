Ufficiale: Brescia, risoluzione del contratto per Ndoj

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Brescia comunica la risoluzione del contratto di Emanuele Ndoj, centrocampista albanese classe 1996. Di seguito la nota: “Brescia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Emanuele Ndoj. La Società augura a Emanuele buona fortuna per il prosieguo della sua carriera”. Adesso, come gia raccontato nei giorni scorsi, dovrebbe concretizzarsi l’affondo del Lecco.

Foto: Instagram Brescia