Ufficiale: Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United. Il comunicato

“Il Manchester United è lieto di annunciare la nomina di Rúben Amorim come nuovo allenatore della prima squadra maschile. Amorim ha firmato un contratto che lo legherà al club fino a giugno 2027, con la possibilità di prolungare per un altro anno. L’allenatore si unirà alla squadra da lunedì 11 novembre, quando saranno adempiuti i suoi obblighi con lo Sporting CP“.

“Rúben è uno dei giovani allenatori più interessanti e apprezzati del calcio europeo. Premiato più volte sia come giocatore che come allenatore, tra i titoli conquistati ci sono due vittorie della Primeira Liga in Portogallo con lo Sporting CP, il primo dei quali è ottenuti dopo 19 anni dall’ultima volta. Ruud van Nistelrooy continuerà a guidare la squadra fino all’arrivo di Rúben“.

Con il seguente comunicato, lo United annuncia il suo nuovo allenatore, Ruben Amorim. Il tecnico si unisce ai Red Devils dopo che il club ha pagato la clausola rescissoria che lo legava al suo precedente progetto tecnico, lo Sporting Lisbona. La notizia circolava già da giorni, ed è stata lanciata da The Athletic lo scorso 28 ottobre.

Foto: Instagram United