Dopo aver esonerato Erik ten Hag, il Manchester United è alla ricerca del nuovo tecnico a cui affidare le chiavi della panchina. Secondo quanto riportato dal The Athletic, il favorito per la panchina dei Red Devils sarebbe il tecnico dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim. Attualmente sarebbero in corso i contatti tra le parti, con i Red Devils pronti a pagare la clausola del tecnico.

Foto: Instagram Sporting