Ufficiale: Amian ha firmato con il Nantes fino al 2028

Confermate le indiscrezioni arrivate dalla Francia due giorni fa: Kelvin Amian è un nuovo giocatore del Nantes. Il terzino francese arriva in Ligue 1 a titolo definitivo. Il comunicato dei Canarini: “FC Nantes e Spezia Calcio (Serie BKT, Italia) hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Kelvin Amian. Il difensore ha firmato per quattro anni e mezzo al Club des Rives de l’Erdre, fino al 2028”.

Foto: sito ufficiale Nantes