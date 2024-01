Dalla Francia: Amian in dirittura d’arrivo al Nantes

Il futuro di Kelvin Amian sarà in Francia. Stando quanto riportato da Fottmercato, il Nantes ha raggiunto l’accordo con lo Spezia per il trasferimento a titolo definitivo del terzino francese per una cifra superiore ai 2 milioni di euro. Amian, invece, firmerà un contratto triennale fino a giugno 2027. .Il Bologna lo ha trattato a lungo, ma non è riuscito a perfezionare gli accordi con lo Spezia. Ed è così che il terzino francese è sempre più vicino al ritorno in Francia vestendo la maglia del Nantes.

Foto: Instagram Amian