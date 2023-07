Ufficiale: addio tra De Gea e il Manchester United

David De Gea e il Manchester United si separano. La notizia è stata ufficializzata dai Red Devils sui propri canali, dopo che il contratto del portiere spagnolo era scaduto lo scorso 1 luglio e per cui le trattative di rinnovo si erano ormai arenate da giorni. Dopo 12 anni l’ex portiere dell’Atletico Madrid lascia Manchester, con una Premier League vinta, una Europa League e due Carabao Cup. Ora lo United proverà a chiudere l’operazione con l’Inter e portare in Premier League André Onana, per cui è atteso un rilancio nelle prossime ore e sempre più vicino all’addio ai nerazzurri, un anno dopo il suo arrivo in Italia. Come avevamo anticipato, gli Inglesi sono appostati sul portiere nerazzurro da mesi. La nota del club: “David De Gea ha annunciato la sua partenza dal Manchester United, ponendo fine a un soggiorno di 12 anni durante il quale si è assicurato una serie di trofei e riconoscimenti personali per consolidare il suo posto come uno dei più grandi portieri nella storia del club. Da quando è arrivato dall’Atlético Madrid nel 2011, David ha collezionato 545 presenze con il Manchester United con 190 reti inviolate, record di entrambi i club per un portiere. Ha vinto Premier League, FA Cup, UEFA Europa League e due Coppe Carabao. I suoi riconoscimenti personali includono due premi Golden Glove della Premier League, un record di quattro premi Sir Matt Busby Player of the Year (votati dai fan) e quattro premi Player of the Year”.

Foto: Instagram De Gea