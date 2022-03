Come si legge su L’Equipe, l’UEFA ha aperto un procedimento disciplinare contro il PSG per il caldo post-partita seguito alla sconfitta dei parigini a Madrid contro il Real per 3-1, che ha portato all’eliminazione della squadra di Pochettino dalla Champions League. I fatti, come raccontato ieri sera, sono relativi al comportamento del presidente Al-Khelaifi al termine della sfida.

FOTO: Twitter PSG