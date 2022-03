Al-Khelaifi imbestialito con Makkelie negli spogliatoi: sfiorato l’intervento della Polizia

La delegazione del Paris Saint-Germain ha lasciato il terreno di gioco del Bernabeu in piena polemica con il direttore di gara. Dopo le proteste di Pochettino nella conferenza stampa in merito al possibile fallo di Benzema su Donnarumma in occasione del primo gol, anche Al Khelaifi e Leonardo hanno voluto esprimere tutto il loro dispiacere andando a cercare Makkelie. Come riportato da Mónica Marchante su El Partidazo de COPE, il numero uno del del Paris Saint-Germain era fuori di sé quando è sceso nella stanza dell’arbitro, al punto da battere sulla porta. La rabbia era tanta che non si è neanche accorto di essere finito nella stanza di Mejía Dávila, delegata sul campo del Real Madrid. A questo punto i testimoni hanno deciso di chiamare la Polizia, il cui intervento poi non si è concretizzato.

Foto: Twitter PSG