Udinese, partitella dopo il caso Salernitana. Marino: “Non possiamo restare a guardare”

L’Udinese è scesa in campo per una partitella in casa dopo che l’arbitro Camplone ha sancito la fine della partita contro la Salernitana, in realtà mai iniziata.

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dei bianconeri, ha parlato così: “Non siamo rimasti a guardare e quindi questa sera giocheremo una partitella in famiglia, un’occasione per vedere chi hai giocato meno, per far mettere a tutti carburante nelle gambe prima della settimana delle meritate feste. Facciamo di necessità virtù. La squadra non può permettersi di non lavorare oggi”. Foto: Twitter Udinese