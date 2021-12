Udinese-Salernitana, la Lega non rinvia la partita

Dopo lo stop da parte della ASL di Salerno alla squadra di Stefano Colantuono a causa di alcuni contatti con positivi al Covid, i granata non potranno partire per Udine dove oggi, alle ore 18:30, si sarebbe dovuta giocare la gara contro l’Udinese. La Lega Serie A però ha deciso di non rinviare la gara: la terna arbitrale e i padroni di casa friulani dovranno comunque scendere in campo e aspettare i 45 minuti canonici come da regolamento.

FOTO: Twitter Udinese