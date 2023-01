Udinese, in arrivo Thauvin: confermate le fonti francesi di ieri

L’Udinese sta per chiudere un colpo importante per sopperire all’infortunio di Deulofeu. Si tratta di Florian Thauvin, 30 anni compiuti pochi giorni fa, liberatosi dal Tigres e quindi svincolato. Confermata soprattutto l’indiscrezione data ieri da Footmercato che aveva accostato con forza Thauvin al club friulano. L’esterno ha costruito gran parte della sua carriera in Francia, esattamente con l’Olympique a Marsiglia, con un’esperienza con il Newcastle. Nell’estate 2021 il trasferimento in Messico, il sì al Tigres, qualche giorno fa la fine del rapporto. Ora l’Udinese l’aspetta.

Foto: Instagram personale