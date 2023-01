Dalla Francia: Udinese, idea Thauvin per sostituire l’infortunato Deulofeu

Terminata l’esperienza col Tigres, Florian Thauvin è pronto a rientrare in Europa. Dopo aver risolto il contratto col club messicano, il calciatore francese classe ’93 è ora alla ricerca di una nuova sistemazione. E, stando quanto riportato da Footmercato, l’Udinese starebbe pensando a Thauvin per sostituire l’infortunato Gerard Deulofeu, costretto a operarsi al ginocchio. In questo momento è sfida a due tra i friulani e l’Olympiacos.

Foto: Instagram Thauvin