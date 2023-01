Udinese, il comunicato sulle condizioni di Deulofeu

L’Udinese ha fatto chiarezza sulle condizioni dell’attaccante spagnolo Gerard Deulofeu, il classe ’94 è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 90′, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Entrato sul terreno di gioco al 77′ al posto di Beto, il ventottenne – come spiegato dal tecnico Sottil – ha sentito una vibrazione e per precauzione è stato sostituito. Il comunicato ufficiale dei friulani: “Udinese Calcio comunica che, all’esito delle valutazioni dei sanitari effettuate dopo la partita, Gerard Deulofeu non ha evidenziato alcun infortunio. Gerard riprenderà regolarmente la preparazione con la squadra martedì”.

Foto: Instagram ufficiale Deulofeu