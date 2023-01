Sottil: “Deulofeu ci ha regalato uno spavento, niente di preoccupante”

L’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, ha parlato al termine della partita di Serie A vinta a Marassi contro la Sampdoria. Decisiva la rete nel finale, all’88’, del difensore Ehizibue. Nel corso del match si è rivisto Deulofeu, il tecnico ha inserito lo spagnolo al posto di Beto al 77′ ma è stato poi costretto a cambiarlo al 90′. Le parole di Sottil rilasciate nel post partita a Sky Sport: “Deulofeu? Da un po’ di mesi ha dei problemi come sapete, oggi ho deciso di metterlo in campo a gara in corso ma dopo un quarto d’ora ha sentito una vibrazione e per precauzione l’abbiamo tolto. Non ha niente di importante, solo uno spavento. Deve proseguire così nella continuità degli allenamenti”

Foto: Instagram ufficiale Deulofeu