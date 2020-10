Tweet Juve: “Domani in campo come previsto dal calendario”

Resta un caso la gara di domani tra Juventus e Napoli in programma alle ore 20:45. Il club bianconero attraverso una nota ha reso noto che “Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.”

Foto:twitter Juve