Juve-Napoli, decide la Lega ma il rinvio sembra inevitabile

Il Napoli è stato bloccato poco prima della partenza per Torino, le recenti vicende hanno fatto la differenza. A questo punto sembra abbastanza complicato pensare che ci siano i margini per giocare domani sera la partita in casa dalla Juve. E’ vero che la decisione spetta alla Lega e che il diktat era quello di giocare lo stesso pur in presenza di diversi positivi, ma il Napoli è stato bloccato dalle autorità governative locali, quindi dovremmo essere in una situazione completamente diversa. Un po’ quanto accaduto al Potenza nel pomeriggio in Lega Pro, al punto che la partita con il Palermo è stata rinviata. Vedremo quali saranno le decisioni della Lega Calcio nelle prossime ore.

Foto: twitter Napoli