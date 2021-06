Tutto in 24 ore: Paleari al Crotone, siamo in chiusura

Una nostra esclusiva (anche sorprendente di ieri) confermata in poco più di 24 ore. Vi avevamo raccontato che il Crotone ha individuato in Alberto Paleari il sostituto di Cordaz, di sicuro un colpo di spessore. Paleari aveva detto sì già ieri, ora si stanno chiudendo gli ultimi dettagli. E il Crotone conferma tutte le sue ambizioni, in arrivo Paleari.

Foto: Logo Crotone