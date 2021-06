Esclusiva: Crotone a sorpresa, c’è Paleari per la porta

Alberto Paleari è il nome a sorpresa per la porta del Crotone. Contatti avviatissimi nelle ultime ore, c’è la disponibilità del diretto interessato e del Genoa, è Il classe 1992 il principale indiziato per raccogliere l’eredità di Cordaz passato all’Inter. Per Paleari sono arrivati almeno quattro sondaggi importanti dalla B, ma il Crotone ha messo la freccia.