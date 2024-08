Tutto confermato: Varela e Ardizzone al Taranto

Tutto confermato: doppio innesto in casa Taranto che rinforza centrocampo e attacco con due elementi d’esperienza e qualità come Lores Varela, svincolatosi dall’Avellino, e Ardizzone, lo scorso anno al Monopoli. Questi i due comunicati relativi all’arrivo dei due nuovi giocatori alla corte di mister Carmine Gautieri:

“La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Ignacio Lores Varela sino al 30/06/2026.

Classe 1991, si tratta di un attaccante. L’uruguaiano in Italia ha disputato campionati di Serie B con le maglie di Palermo, Bari, Vicenza, Varese, Ascoli e Cittadella. In Serie C ha giocato per Pisa, Siena e per ultima Avellino”.

“La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Francesco Ardizzone sino al 30/06/2025. Classe 1992, si tratta di un centrocampista con oltre 300 presenze tra i professionisti. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, in serie B ha vestito le maglie di Pro Vercelli e Virtus Entella, mentre in serie C ha giocato tra le fila di Reggiana, Cesena, Turris, Lecco e Monopoli”.

