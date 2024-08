Esclusiva: Taranto, grande colpo. In dirittura per Varela

Il Taranto sta per chiudere un grande colpo all’interno dell’operazione che porterà il difensore Enrici all’Avellino. Trattativa in stato avanzato per portare in Puglia Ignazio Lores Varela, esterno offensivo classe 1991. Gli accordi sono a un passo, un colpo importante per le ambizioni del Taranto.

Foto: sito Avellino