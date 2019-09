Tutto confermato: Schick dalla Roma al Lipsia. Il comunicato

Attraverso un comunicato sul proprio sito, la Roma ha ufficializzato la cessione in prestito al Lipsia di Patrick Schick. Confermato quanto riferito in esclusiva nei giorni scorsi. Questa la nota del club capitolino: “L’AS Roma comunica che Patrik Schick è stato ceduto al Lipsia a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo fisso di 3,5 milioni di euro e di una somma variabile di 0,5 milioni di euro per bonus legati al raggiungimento da parte del calciatore di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, in favore del Lipsia, a fronte di un corrispettivo di 29 milioni di euro, in caso di qualificazione della società tedesca alla Uefa Champions League 2020-21. L’attaccante ceco, arrivato nella Capitale nell’estate del 2017, ha collezionato in giallorosso 57 presenze e 8 reti. Il Club augura a Patrik le migliori fortune per la sua avventura in Bundesliga”.

Foto: Twitter Lipsia