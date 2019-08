Schick-Lipsia, Kalinic-Roma: la staffetta è pronta

Una meteora, Schick a Roma. Ora il suo trasferimento al Lipsia è in uno stato avanzato e potrebbe essere completato nelle prossime ore. L’agente Paska sta trattando gli ultimi dettagli. La Roma aveva inizialmente chiesto l’obbligo di riscatto, adesso potrebbe anche accontentarsi del prestito con diritto. E comunque manca poco, con Kalinic destinato ai giallorossi, in prestito con diritto di riscatto. Sarà lui l’alternativa a Dzeko, con il piacere di tornare in Italia dopo le esperienza con Fiorentina e Milan. Siamo ormai in dirittura.

Foto: Roma Twitter