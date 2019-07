Tutto confermato: Scamacca ufficiale all’Ascoli

Il 10 luglio avevamo raccontato in esclusiva dell’accordo tra l’Ascoli ed il Sassuolo per il prestito di Gianluca Scamacca, talentuoso attaccante classe 1999. Ora è arrivata anche l’ufficialità. Questo il comunicato dell’Ascoli: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. annuncia l’acquisizione in prestito secco dal Sassuolo dell’attaccante Gianluca Scamacca, nato a Roma il 1° gennaio 1999, 195 cm di altezza per 85 Kg. Cresciuto nel vivaio della Roma, Scamacca si trasferisce a 16 anni in Olanda, al PSV, dove viene impiegato nelle selezioni di Under 17 e Under 19. A gennaio del 2017 approda al Sassuolo nelle file della Primavera, squadra con cui si aggiudica il Torneo di Viareggio superando in finale l’Empoli. L’anno successivo esordisce in Serie A col Sassuolo, colleziona 3 presenze nella prima parte del Campionato e a gennaio si trasferisce alla Cremonese in Serie B: 14 presenze e 1 gol all’attivo. Segue il ritorno nella massima serie olandese con la maglia del PEC Zwolle, scende in campo 8 volte e a gennaio rientra al Sassuolo”.

Foto Sito Ufficiale Scamacca