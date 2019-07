Gran colpo dell’Ascoli. E’ terminato pochi minuti fa l’incontro con il Sassuolo per il prestito di Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999. C’era molto concorrenza, l’Ascoli era in vantaggio come anticipato e ora ha trovato gli accordi totali per il prestito. Al punto che già venerdì Scamacca svolgerà le visite con il suo nuovo club, l’Ascoli ha piazzato un gran colpo.